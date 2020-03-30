確診40小時後始送院惹鄰居怪責　劏房戶：我哋都係受害者 (14:55)

黃先生與母親同住深水埗基隆街101號一間「一劏五」的劏房單位，家中還有一隻狗。黃先生向本報表示，前晚約8時半接獲確診通知，他過去兩日多番致電衛生署查詢何時安排送院，衛生署回覆稱是由醫院負責安排送院。被列為密切接觸者的母親亦未收到通知何時送往隔離營，他有感「政府將啲責任推來推去」。

自確診後，他在家中戰戰兢兢，一直戴口罩，但與母親共用廁所及廚房，始終難避免接觸。他表示，現時失去味覺，與母親承受很大壓力，兩人情緒不穩，有鄰居怪責他們，部分鄰居已暫搬往酒店，「其實我哋都係受害者」。他說非常擔心母親，「我阿媽本身無事，住埋一齊，可能無病都變有病」。

他稱，自己一直「乖乖留喺屋企」，但質疑政府對確診者沒監管，患者等待送院期間或會外出，憂慮造成傳播風險。他希望能盡快入院，「唯有留喺屋企，唔好出去傳畀第二個，呢個已經係我哋可以做嘅野」。

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