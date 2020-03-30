袁國勇：本港疫情「少少失控」　隨時出現2000宗本地個案 (11:47)

本港累計新型冠狀病毒肺炎確診昨（29日）已達超過600宗，港大微生物學系講座教授袁國勇今早（30日）接受港台節目訪問時表示，市民防疫開始鬆懈，漸漸忽視個人衛生，現時疫情非常嚴峻，「有少少進入失控狀態」。他說，由歐美國家傳入的確診病例至今約有200宗，推算香港隨時會出現2000宗本地個案。
袁國勇表示，3月19日前有大批從海外返港的市民沒有進行病毒測試，形成很大問題，或導致大量社區傳播鏈出現。他稱本港病毒測試的數目太少，未能找出社區內病徵輕微的患者，加上患者追蹤「做得很慢、做唔切」，無法快速切斷傳播鏈，相信現時仍有不少患者留在社區。他表示，如果香港未能控制疫情，恐變成另一個意大利，呼籲市民切勿掉以輕心，注意個人衛生。
他又稱，若出現大量病情嚴重的病人，隔離病房及二線隔離病房不夠用，或會有未知受感染的病人入住普通病房，傳染病房內的長者，造成爆發，甚至在老人院造成傳播，屆時恐導致醫院癱瘓，形容目前情況相當危險。
另外，袁國勇稱有部分患者在確診後7日開始產生抗體，病毒量會減少，建議可逐步將病徵輕微的患者由最高級別隔離病房轉至二線病房，隨後轉送至駿洋邨或其他隔離設施，再居家隔離。
何栢良：安排病情輕微確診者回家隔離做法危險
港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台表示，不贊成公立醫院安排病情輕微的確診者出院回家隔離，認為做法危險，擔心會造成當年SARS淘大花園般的社區爆發，但建議可安排病情穩定的患者到指定地點隔離。
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