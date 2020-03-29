上海理髮店屹立北角40年　兩月蝕10萬元　老闆愁眉：蝕唔起 (20:36)

位於北角渣華道74號的僑冠上海理髮店，門外掛有一塊醒目的白底藍字招牌。推開茶色玻璃門，地面的綠色階磚、整齊排列的舊式理髮椅，一一映入眼簾。中午，高老闆在一樓女賓部為熟客理髮，「佢細細個我就幫佢剪頭髮，佢住元朗洪水橋，今日專登過嚟睇下我、畀封利市我」。

高老闆大概40年前開設這間理髮店，現以約7萬元租用上址。他說，與業主關係不俗，但受疫情影響，最近兩個月合共蝕近10萬元。他語帶倔強說：「我蝕唔起呀。」3天前，他決定結束理髮店。

面臨店舖結業，白了髮的老員工只好退休。一名負責為理髮師煮飯的女員工，哽咽說不捨，「我來香港第一年就喺度做，做到𠵱家，梗係唔捨得，大家有感情」。她表示，日後會再相約老員工飲茶聚舊。

40年熟客欣賞老師傅技術好

有市民知悉理髮店即將結業，今午帶同相機、畫簿到場，記錄店內最後時光。熟客黎先生在僑冠理髮近40年，今午光顧始知明日結業，「直情係唏噓」。他憶述，全盛時期理髮店經常大排長龍，「有時人多到叫你轉頭返來」。黎先生稱，欣賞僑冠老師傅技術好和細心，「剃鬚、剃臉毛要好有技術」。僑冠結業後，他會改為光顧區內其他上海理髮店，「新嗰啲剪髮舖唔啱我」。