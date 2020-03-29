飲食業界批政府措施倉卒　倡代交租補貼出糧 (16:54)

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華說，政府由宣布新規例到實施只有一日時間，「好多店舖呻買不到探熱針，不敢開門營業，怕會被檢控」。他指出，小店營業座位少，每桌要相隔1.5米距離，「連一半生意也做不到」，而且無人手做外賣，他批評政府「補貼方案到現在尚未出台，卻規管多多，業界連一日都未必捱到，還能捱幾耐？」

在場的香港酒吧業協會會員陸偉強則擔心規例實施「14日完後又14日」，本身是酒吧老闆的他稱，因現金流不足感到兩難，「是留住筆錢，等到蝕晒為止，還是盡早結業出遣散費？」他認為，政府如果跟市民同舟共濟，應代業界向業主交租，再補貼老闆出糧。他指出，若政府日後再實施其他限制，如縮短營業時間或只准外賣等，「酒吧無可能做到，只能等執笠」。

另一嘉賓、香港餐飲聯業協會會長黃家和說，他昨晚10時到蘭桂坊觀察，市面異常冷清，「目測全條街不足20人」，形容飲食業非常困難，建議為所有食肆加碼提供50萬元資助，小食店則應有30萬元。

新冠肺炎 相關報道：

港人秘魯去世 染新冠病毒引發心臟驟停

陳肇始稱食肆合作 會密切留意卡拉OK風險

禁令生效後首個休息日 旺角、中環多處見外傭4人以上聚集

禁4人以上聚集Q&A