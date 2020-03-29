陳肇始稱食肆合作　會密切留意卡拉OK風險 (14:40)

本港新型冠狀病毒確診個案達582宗，港府推行新抗疫措施，包括規定餐飲業每張枱不可多於4人，桌與桌至少有1.5米距離等。食物及衛生局長陳肇始今早（29日）出席無綫節目《講清講楚》後表示，昨晚政府人員巡查時，食肆相對合作，人流不多，暫未有人違規被罰款。她稱，接下來兩星期非常關鍵，呼籲公眾自律。
另外，6類娛樂場所昨晚6時起須關閉，包括戲院、Party Room等，卡拉OK則被列為食肆場所規範處理。陳肇始指出，卡拉OK一般持有食肆牌照，受食肆、餐飲處所的措施規管，若市民認為卡拉OK風險高，局方會密切留意，重申若某些場所違規，「不排除將條例的其他權力都使用」。
陳肇始稱，至今已向約6000名抵港者派發深喉唾液收集瓶，收回率達七成五，當局正研究立法強制交回樣本瓶，但要考慮執法能力。她認為，目前回收率已不斷提高，暫時未需要立法。
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