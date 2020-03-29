禁令生效後首個休息日　旺角、中環多處見外傭4人以上聚集 (14:15)

近中午12時，旺角行人天橋一度有4名食環署人員到場巡邏，並拍下照片。不過食環署人員稱他們僅負責巡查小販，不清楚外傭的聚集情况有否違法。

旺角行人天橋多處可見4名外傭以上的聚會。印傭Vivi與4個朋友聚會，被問到知否有相關新規例，她一臉尷尬地說知道，並表示因為要跟朋友交收衣服才外出，交收完畢後會回家。她說擔心回家後會被僱主要求工作，同時也擔心在外聚集會染病，心情矛盾。

另一名印傭Ali與朋友外出，其後與多名外傭同坐地蓆上用餐。她表示不認識其他外傭，不知道與不認識的人同坐會否違法，因此用餐後會去逛街，避免固定地點聚集。

新冠肺炎 相關報道：

禁4人以上聚集Q&A：何為公眾地方？超過4人在私人地方聚集是否違法？一家五口外出可獲豁免？

多於4人拜山受限 邀住所開派對不違法 大律師稱禁聚法多灰色地帶

卡拉OK當食肆管 雀館可營業 梁子超：比戲院危險 遺漏不理想

禁聚集惹打壓集會質疑 執法人員憂被指違憲

婚宴急換4人枱 11圍變30圍