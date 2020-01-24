禁4人以上聚集Q&A：何為公眾地方？超過4人在私人地方聚集是否違法？一家五口外出可獲豁免？ (12:08)

Q：什麼是公眾地方？私人物業是否不會被界定為公眾地方？

A：公眾地方是指公眾可以不時進入的地方；如果某私人物業，容許公眾進入，該私人物業就會符合公眾地方的定義，規例中有關聚集的規定亦會適用。

Q：超過4人排隊乘坐巴士、乘升降機、過馬路、等候外賣是否屬群組聚集？

A：一般而言，群組聚集的定義是一群人為特定目的而聚集，但是否屬聚集仍然要視乎個案的情況，例如是否有人組織，聚集的人是否有互動、聚集時間的長短，上述例子不符合群組聚集的定義。

Q：「共住同一戶人所進行的群體聚集」獲豁免，一家五口、一家六口前往公園或購物是否都獲豁免?

A：如果是同一個住戶超過4個人，他們的聚集一般來說是獲豁免。

Q：一家人拜山可以嗎？

A：如是同住的家人，可獲豁免，不受人數限制。但如屬不同住的親人，而又超過4人一起拜山，則沒有豁免，只可分為4人或以下一組，相距1.5米輪流拜祭先人。

Q：其中一項獲豁免的聚集是在工作地點工作，獲豁免的參與者，是否只限於相關機構的僱員？工作地點是否必須在機構的辦公地點內？

A：一般而言，因工作而豁免的聚集，是指相關機構的僱員在機構範圍內工作，但理解不同行業可能有其特別的運作需要，所以必須按個別情況作出判斷。

Q：員工飯堂是否同樣需要遵守禁止4人以上聚集限制？部分私人公司不對外開放，其員工飯堂毋須申領食肆牌照，又是否需要遵守規定？

A：不論持什麼牌照，所有售賣或供應食物或飲品的處所，都須遵從餐飲業方面的6項措施。不論該業務是否受任何現行牌照規管，並無任何豁免。《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》賦予巡查員的權力在合理時分巡查。

Q：麻將館、提供餐飲服務的卡拉OK場所、按摩院、宗教場所是否可以繼續營業？

A：這些場所並不屬於6類須關閉的場所，可繼續營業。但如公眾可不時進入這些場所參加聚集，則符合規例下公眾地方的定義，須遵守不多於4人群組聚集，以及群組之間相距1.5米或以上等規定。如這些處所提供餐飲服務，須同時遵守適用於餐飲業的防疫新規定。

Q：新盤賣樓或銷售活動，可會獲得豁免？

A：有關銷售活動不會獲得豁免。市民參與這些活動必須遵守不多於4人群組聚集，以及群組與群組之間距離1.5米或以上的規定。

Q：違反群組聚集相關條例責任誰屬？

A：在群組聚集中，所有參與的人都有可能犯罪，包括出席或組織這些聚集的人；擁有、控制或營運聚集地方的人，如明知而容許這些聚集進行，也有可能犯法。

Q：若違反條例的刑罰為何？

A：如犯了「群組聚集」罪並經法庭定罪，可被罰款2.5萬元，或監禁6個月。

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