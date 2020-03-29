【網上看展覽】足不出戶逛故宮賞雪景　VR全景近觀秦陵兵馬俑 (08:30)

新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，博物館等公眾場所須暫時關閉，民眾出行受限。國家文物局博物館推出博物館網上展覽資源，有50個精彩展覽選擇，讓大家可安坐家中看線上展覽，當中不少展覽以360度VR全景展示，包括「全景故宮」、「敦煌藝術走出莫高窟」、「全景兵馬俑」等。