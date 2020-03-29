【網上看展覽】足不出戶逛故宮賞雪景　VR全景近觀秦陵兵馬俑 (08:30)

新型冠狀病毒全球疫情嚴峻，博物館等公眾場所須暫時關閉，民眾出行受限。國家文物局博物館推出博物館網上展覽資源，有50個精彩展覽選擇，讓大家可安坐家中看線上展覽，當中不少展覽以360度VR全景展示，包括「全景故宮」、「敦煌藝術走出莫高窟」、「全景兵馬俑」等。
故宮博物院 360度飽覽太和殿養心殿
故宮博物院官網可以看到「全景故宮」、「賀歲迎祥——紫禁城裏過大年」等線上展覽。其中「全景故宮」可選擇雪景模式，以360度VR全景飽覽下雪的故宮，包括太和殿、養心殿、延禧宮等。[詳情]
「賀歲迎祥——紫禁城裏過大年」展覽於農曆新年期間推出，讓參觀者了解清朝新年習俗及宮內使用的文物，例如康熙帝御筆福字、乾隆帝御筆歲朝圖、年節期間宮燈，甚至聲音導航正月上演的宮中戲本等。[詳情]
敦煌研究院 VR技術如置身莫高窟
敦煌石窟保存了佛教藝術遺存，又稱為「牆上的圖書館」。敦煌研究院網站以360度VR全景觀賞「敦煌藝術走出莫高窟」展覽，當中包括《觀無量壽經變圖》、《彌勒經變》、《五臺山圖》，以及按照實際比例複製洞窟展區等。[詳情]
秦始皇帝陵博物院 近看兵馬俑
被譽為「世界第八大奇蹟」的秦始皇陵兵馬俑，到訪現場通常只可隔欄遠觀，現在上網可以走入1至3號坑內，以不一樣的視覺近距離細觀俑像，當中包括著名的「立射俑」、「跪射俑」、「中級軍吏俑」和「高級軍吏俑」、「銅馬車」等。 [詳情]
資料來源：國家文物局