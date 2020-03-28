城巴龍運多條機場港珠澳大橋路線　4月1日起減班縮服務時間 (19:30)

運輸署宣布，由於政府已實施乘飛機抵港的非香港居民禁止入境等措施，以及使用機場出入境人次大幅下建，各區多條來往機場及港珠澳大橋香港口岸的巴士路線，將由下周三（4月1日）起減少班次或縮短服務時間，為期7日。運輸署將每周檢討實際情況，按乘客需要調整巴士服務。