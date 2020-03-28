城巴龍運多條機場港珠澳大橋路線　4月1日起減班縮服務時間 (19:30)

運輸署宣布，由於政府已實施乘飛機抵港的非香港居民禁止入境等措施，以及使用機場出入境人次大幅下建，各區多條來往機場及港珠澳大橋香港口岸的巴士路線，將由下周三（4月1日）起減少班次或縮短服務時間，為期7日。運輸署將每周檢討實際情況，按乘客需要調整巴士服務。
巴士服務調整詳情：
城巴：
．A17、A23及NA12線：暫停服務
．A11、A21、A22、A29、E23、E23A及N21線：班次全日延長不多於15分鐘
．A10、A12、A20及A26線：班次調整或維持至不多於60分鐘一班
龍運巴士：
．A31、A32、A33X、A36、A37、A41、A41P、A43、E31、E32A、E34A、E34B、E42、NA33及NA34線：繁忙時間班次延長不多於15分鐘，非繁忙時間班次調整至不多於60分鐘一班
．A38、A43P及A47X線：班次調整或維持至不多於60分鐘一班
．A33線：繁忙時段營運來回方向各一個班次
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