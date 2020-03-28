曾為拒戴口罩確診女警抽血　明愛醫院兩抽血員新冠病毒陰性 (17:14)

前日（26日）確診感染新型冠狀病毒的女警（個案428）在明愛醫院留醫期間，無視醫護人員勸告，拒戴口罩，致兩名抽血員要接受病毒測試。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（28日）在記者會上表示，該兩名抽血員的測試結果呈陰性，其中一人已被安排入住檢疫中心，另一人亦正等候入住檢疫中心。
另外，昨日（27日）確診的一名23歲外判女護士在東華三院賽馬會復康中心工作，衛生防護中心昨稱她有3名密切接觸者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一名密切接觸者是與病人一同吃飯的同事；無院友被列為密切接觸者。張竹君又稱，由於院舍內有長者居住，「穩陣」起見會「凍結」該院舍觀察14日，並會為院友留唾液作病毒測試；院內個別長者曾入院，其中一人昨發燒入律敦治醫院，測試結果呈陰性；另外一、兩名入院院友暫未有化驗報告。
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