港今增64宗確診　累計582宗 (23:14)

【23:13】衛生防護中心晚上11時許更新新型冠狀病毒確診名單，今日新增64宗確診個案，累計582宗確診、一宗疑似個案。
【16:40】本港今日（28日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，包括19女、23男，其中37人有外遊紀錄，包括22名學生；5名無外遊的新增確診者中，兩人為酒吧及樂隊群組涉事酒吧的工作人員，兩人分別去過灣仔謝斐道Dusk Till Dawn酒吧（個案524）及中環雲咸街Draft Land酒吧（個案533），一人為Dusk Till Dawn職員的家人。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前暫有31宗初步陽性個案，大部分人有外遊紀錄。現時累計確診個案為560宗，另有一宗疑似個案。
初步陽性個案中包括一家四口，其中父親在酒吧表演，其妻及一子一女疑受感染。
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