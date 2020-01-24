港今增64宗確診　累計582宗 (23:14)

【16:40】本港今日（28日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案，包括19女、23男，其中37人有外遊紀錄，包括22名學生；5名無外遊的新增確診者中，兩人為酒吧及樂隊群組涉事酒吧的工作人員，兩人分別去過灣仔謝斐道Dusk Till Dawn酒吧（個案524）及中環雲咸街Draft Land酒吧（個案533），一人為Dusk Till Dawn職員的家人。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前暫有31宗初步陽性個案，大部分人有外遊紀錄。現時累計確診個案為560宗，另有一宗疑似個案。

初步陽性個案中包括一家四口，其中父親在酒吧表演，其妻及一子一女疑受感染。

新冠肺炎 相關報道：

65宗單日新高 袁國勇：封關前漏驗歐美返港者 酒吧群組增21人 現兩「二代患者」

失嗅覺味覺返港者確診 兩日11宗 專家稱或病毒攻鼻腔 許樹昌：港醫院未見 料被誇大

黃大仙祠周一起暫停開放14日 嗇色園有限度提供其他服務