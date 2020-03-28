食衛局：排隊乘升降機不算聚集　非同住親人齊往掃墓不獲豁免 (16:30)

卡拉OK持飲食牌受規限毋須停業

被問及為何在禁止群組聚集的條例下卡拉OK毋須停業，食物及衛生局長陳肇始表示，卡拉OK有食肆牌，雖然毋須停業，但受管制餐飲業營運的規例所限。食物環境衛生署長劉利群稱，卡拉OK有售賣食物及飲品，屬飲食業界一部分，故此關於飲食業的規管適用於卡拉OK。

婚禮儀式限不多於20人

陳肇始表示排隊不算聚集；而有關婚禮的限制，陳肇始稱不多於20人是指婚禮儀式的人數限制，婚宴則受餐飲業6項規定所限，每枱不可多於4人、枱與枱之間最少要有1.5米距離等。

清明節將至，市民能否與親人前往掃墓？陳肇始稱，若多於4名親人一同往掃墓，如果不是同住便不在豁免範圍內，須受限制。

食衛局副秘書長（衛生）陳偉基稱，乘搭升降機不算聚集；而對於個別場景是否受限制，他稱「市民可以用一般常識去處理」。他亦稱，規例授予授權人員驅散集會、進入或巡查地方、索取個人資料等調查權力，並無賦予拘捕權力，但若授權人員本身具拘捕權力，就有權作出拘捕。他指出，在公眾地方可執法的政府人員都會獲授權，警方是其中之一。

陳肇始強調，限制人群聚集的相關法例是框架，形容未來兩星期是重要時刻，呼籲市民自律。食衛局常任秘書長（衛生）謝曼怡亦稱，新措施目的不在檢控，而是希望減低病毒在社區傳播，有否成效主要靠市民自律，不是靠執法。她亦稱，行會通過多項限制餐飲業及娛樂場所的規例，現時尚未全部推出，暫未實施的還有禁止堂食、限制餐飲業營業時間，以及限制娛樂場所運作模式和營業時間。

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