傍晚6時起關閉　溜冰場戲院下午人流不絕 (16:30)

市民林先生平均每周看電影一次，他表示，下周有期待已久的電影上映，稱關閉戲院對他的影響甚大，對此感到失望。他批評政府不封關，關閉戲院只是「補鑊」，不解為何不「做盡啲」，例如全民在家工作，因為上班時間仍然有很多人聚集。

另一電影觀眾阿輝認為，政府早該封戲院，減少人群聚集。不過他承認，沒有因疫情而減少到電影院看電影的次數，但會選擇平日較少人的時候去，「試過全場得自己一個」，他說入場人數不多，故不擔心在戲院染疫。

另外，在又一城的溜冰場人流甚多，但職員稱自上周起已不對外開放，僅供溜冰課學生及教練使用。莫太9歲的女兒每周上一次溜冰課，小孩對溜冰場關閉感到不開心，稱「無得同朋友見面」。莫太理解政府措施，但無奈小朋友在停課時只能「屈在家中」。

新冠肺炎 相關報道：

黃大仙祠周一起暫停開放14日 嗇色園有限度提供其他服務

勞工處提醒外傭休息日盡量留家 免公眾地方聚集犯禁

禁多於4人聚集 關6類娛樂場 餐廳座位須減半 林鄭指會補貼業界