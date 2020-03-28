勞工處提醒外傭休息日盡量留家　免公眾地方聚集犯禁 (14:46)

政府昨日（27日）宣布兩項新防疫措施，以限制人群聚集和減少社交接觸。明日（29日）凌晨開始，禁止4人以上公眾聚會，措施為期14日，違例者會被定額罰款2000元，或罰款2萬元及監禁6個月。勞工處特別提醒，外傭在公眾地方的群組聚集明日起將被禁止，僱主及外傭可考慮自行商討休息日的安排，包括另定休息日，並呼籲外傭在休息日避免社交活動，盡量留在家中休息，以避免參與社交活動引致的健康風險。
外傭休息日工作 僱主須48小時內通知另定休息日期
勞工處呼籲僱主與外傭商討休息日安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒。勞工處提醒僱主，根據《僱傭條例》，如僱主要求外傭在休息日工作，必須在原定休息日後的30天之內安排另定休息日予外傭，僱主亦必須在原定休息日後的48小時內通知外傭另定休息日的日期。若僱主在未得外傭同意下而強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。
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