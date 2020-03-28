勞工處提醒外傭休息日盡量留家　免公眾地方聚集犯禁 (14:46)

外傭休息日工作 僱主須48小時內通知另定休息日期

勞工處呼籲僱主與外傭商討休息日安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒。勞工處提醒僱主，根據《僱傭條例》，如僱主要求外傭在休息日工作，必須在原定休息日後的30天之內安排另定休息日予外傭，僱主亦必須在原定休息日後的48小時內通知外傭另定休息日的日期。若僱主在未得外傭同意下而強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

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