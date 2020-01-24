回收基金已發放首批560萬元　資助回收業應對營商困難 (14:04)

為協助回收業應對現時經濟環境，以及新型冠狀病毒疫情導致的營商困難，回收基金諮詢委員會3月中宣布預留約1億元推出「一次性回收業抗疫資助計劃」；另額外增加撥備以延長較早前的「一次性租金資助計劃」6個月，撥備總共2億元。環保署今日（28日）表示，至今所接收申請涉及資助金額已共約3600萬元，已發放首批共約560萬元資助。
環保署指出，「一次性回收業抗疫資助計劃」旨在為每間回收商在營運成本方面提供為期6個月的即時財務支援，資助上限為每月2萬元，資助期由本年1月1日至6月30日，每宗申請合共最多12萬元。至今共收到逾200宗申請，涉及資助金額約2400萬元。首批18宗申請已獲批核，並發放共108萬元資助。
至於「一次性租金資助計劃」，受惠對象為街角回收店和回收場，資助期合共為期12個月至本年9月。每戶每月資助上限為2.5萬元租金，全期最高可獲總租金資助30萬元。至今已批核84宗申請，涉及資助金額約1200萬元，回收基金已發放第一期逾450萬元資助款項。
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