回收基金已發放首批560萬元　資助回收業應對營商困難 (14:04)

環保署指出，「一次性回收業抗疫資助計劃」旨在為每間回收商在營運成本方面提供為期6個月的即時財務支援，資助上限為每月2萬元，資助期由本年1月1日至6月30日，每宗申請合共最多12萬元。至今共收到逾200宗申請，涉及資助金額約2400萬元。首批18宗申請已獲批核，並發放共108萬元資助。

至於「一次性租金資助計劃」，受惠對象為街角回收店和回收場，資助期合共為期12個月至本年9月。每戶每月資助上限為2.5萬元租金，全期最高可獲總租金資助30萬元。至今已批核84宗申請，涉及資助金額約1200萬元，回收基金已發放第一期逾450萬元資助款項。

新冠肺炎 相關報道：

張宇人稱部分食肆考慮停業兩周 促政府負擔租金人工

澳門增一病例 患者從英國經香港回澳門

禁多於4人聚集 關6類娛樂場 餐廳座位須減半 林鄭指會補貼業界

65宗單日新高 袁國勇：封關前漏驗歐美返港者 酒吧群組增21人 現兩「二代患者」

失嗅覺味覺返港者確診 兩日11宗 專家稱或病毒攻鼻腔 許樹昌：港醫院未見 料被誇大