澳門增兩新冠肺炎確診　均兩度檢測陰性後轉陽 (22:40)

第36宗病例的21歲男患者是澳門居民，由葡萄牙返澳。他3月13日由葡萄牙斯本出發，乘阿聯酋航空（EK194，座位40A） 經里斯本到迪拜，轉乘阿聯酋航空（EK380，座位46D）到香港，3月15日凌晨抵達澳門。患者居家醫學觀察期間，3月17日發燒、頭痛送院，3月18及20日鼻咽拭子對新型冠狀病毒呈陰性，繼續家居隔離；至27及28日分別再接受唾液及鼻咽拭子作核酸檢測，結果呈陽性及確診。

第37宗病例32歲男患者為葡籍澳門居民，與未婚妻3月12日由葡萄牙波爾圖經迪拜飛往香港，再經港珠澳大橋口岸於14日凌晨抵澳。其未婚妻早前確診後，他被列為密切接觸者，3月16日起於公共衛生臨牀中心接受醫學觀察，3月16和18日兩次鼻咽拭子檢測陰性，28日再檢測顯示其鼻咽拭子樣本對新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性及確診。

【08:45】澳門今日（28日）新增一宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，至今累計35宗。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今公布，患者是一名19歲男性，澳門居民，3月26日由英國倫敦乘坐維珍航空VS206航班出發，座位21G，3月27日抵達香港機場，由澳門旅遊危機辦專車經港珠澳大橋接回澳門。

患者因有發燒等徵狀，直接送往仁伯爵綜合醫院特別急症室接受鼻咽拭子檢測，今晨樣本結果對新冠病毒核酸檢測呈陽性。患者目前情況一般，在仁伯爵綜合醫院隔離病房治療。

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