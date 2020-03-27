漁護署燒烤露營設施及房委會屋邨球場遊樂場　明午6時起關閉 (21:11)

漁農自然護理署（漁護署）及香港房屋委員會（房委會）今日（27日）分別宣布，因應疫情最新情況，為減少社交接觸，漁護署郊野公園所有燒烤地點及露營地點，以及房委會轄下公共屋邨的戶外康體設施將於明日（28日）下午6時開始關閉。
房委會關閉的戶外設施包括各類球場及乒乓球枱、兒童遊樂區，以及長者健體設施。已預約明日下午6時後使用上述設施的安排將會取消；亦不會接受新的使用申請，直至另行通告。另外，早前已關閉的公共屋邨室內體育/康樂設施將繼續暫停開放。
漁護署轄下共有163個燒烤地點及41個露營地點，明日下午6時起將全部關閉，直至4月11日下午6時，該等地點的詳細資料可參閱漁護署網站。在以上設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。署方會加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。
漁護署提醒郊遊者應保持個人及環境衛生，保持合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾 自己帶走」。
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