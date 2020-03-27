確診女警醫院沒戴口罩　警：引起社會不安深感抱歉 (20:24)

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，女警拒戴口罩不可饒恕，她說自醫院啟動「緊急應變級別」後，偶有長者因不知疫情情況下沒戴口罩，「但他們好乖，勸一下就會戴」，女警不是因為年紀大或語言不通而無法溝通，年輕的她應了解疫情。馬仲儀說，兩名抽血員要隔離是完全可避免，「相信所有醫護（對此事）都感到不開心」。

香港護士協會主席、衛生服務界立法會議員李國麟批評女警拒戴口罩是「缺德」，她身為執法者應「知道什麼是紀律」。

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