確診女警醫院沒戴口罩　警：引起社會不安深感抱歉 (20:24)

昨日（26日）確診感染新型冠狀病毒的22歲女警，早前於明愛醫院抽血等候期間沒佩戴口罩並咳嗽，導致兩名抽血員被列為密切接觸者須隔離檢疫，其中一人因身體不適到急症室求醫。警方在facebook發帖回應稱，該警員防疫意識不足，就事件對醫護人員及服務構成影響，並引起社會不安深感抱歉，已即時聯絡她了解，並要求她必須遵照醫護人員的指示，保護他人避免受到感染。警方又稱，會提醒全體警務人員積極配合醫護人員的防疫工作，避免同類事件再發生。
公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，女警拒戴口罩不可饒恕，她說自醫院啟動「緊急應變級別」後，偶有長者因不知疫情情況下沒戴口罩，「但他們好乖，勸一下就會戴」，女警不是因為年紀大或語言不通而無法溝通，年輕的她應了解疫情。馬仲儀說，兩名抽血員要隔離是完全可避免，「相信所有醫護（對此事）都感到不開心」。
香港護士協會主席、衛生服務界立法會議員李國麟批評女警拒戴口罩是「缺德」，她身為執法者應「知道什麼是紀律」。
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