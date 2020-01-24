新防疫措施禁逾4人聚集　食肆入座減半桌距1.5米　關6類娛樂場所【短片】 (19:06)

特首林鄭月娥今日（27日）下午舉行記者會宣布進一步防疫措施，港府將修例禁止超過4人聚集；餐飲食肆入座人數只可維持正常的一半，桌與桌之間需保持1.5米距離，由3月29日凌晨零時起生效；另外，由明日（28日）下午6時起關閉6類娛樂場所；上述所有措施有效期均為14日。