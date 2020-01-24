新防疫措施禁逾4人聚集　食肆入座減半桌距1.5米　關6類娛樂場所【短片】 (19:06)

特首林鄭月娥今日（27日）下午舉行記者會宣布進一步防疫措施，港府將修例禁止超過4人聚集；餐飲食肆入座人數只可維持正常的一半，桌與桌之間需保持1.5米距離，由3月29日凌晨零時起生效；另外，由明日（28日）下午6時起關閉6類娛樂場所；上述所有措施有效期均為14日。
林鄭月娥續稱，在禁止超過4人聚集方面，規例會豁免工作間及履行政府功能的聚集，如立法會、區議會、法庭；另外喪禮和結婚儀式亦可豁免，違例者會被定額罰款2000元，或可罰款2.5萬元及監禁6個月。
針對餐飲業務食肆、酒樓酒吧的限制包括：
．只能招待一半客人
．每枱限4人
．餐枱之間距離1.5米
．食客飲食完畢要戴口罩
．進入食肆需要量體溫
．食肆須提供消毒潔手液
．違者可罰款5萬元及監禁6個月
以下設施須由明天（28日）下午6時半後關閉兩周：
．遊戲機中心
．浴室
．健身中心
．桌球室、保齡球室及溜冰場
．戲院
．租用處所如Party Room
林鄭月娥又宣布，會推出第二輪防疫抗疫基金，協助受新措施影響的行業。
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