多6條生產線獲批　政府口罩資助計劃停止接受申請 (10:51)

商經局預計，可符合資格的生產線數目很有可能已超越餘下的資助名額，因此香港生產力促進局由今日起停止接受申請，政府會按申請指引的條款，根據生產線預計向政府供應口罩日期的次序，分配餘下的資助名額。

截至昨日（26日），計劃共收到103宗申請，當中7宗申請（涉及8條生產線）已獲批資助，4宗（涉及5條生產線）經核實後確定符合計劃的基本條件，另有23宗（涉及33條生產線）有待生產力局檢視申請文件和進行現場視察以核實其申請資格，餘下69宗尚未完全符合計劃的基本條件。

5間獲批資助的公司分別是步創科技有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited、八方綜合服務有限公司，以及創意國際科技有限公司。

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