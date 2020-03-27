疫情下航班減收入跌僅獲「培訓津貼」　機場空運工會促派現金津貼 (00:01)

機管局發言人昨（26日）回覆查詢時，沒正面回應會否向機場員工發放交通費等津貼，僅稱會適時公布發放培訓津貼安排，並會繼續與業務伙伴及持份者溝通，密切留意最新情況。

全港約7.8萬名機場空運員工，薪酬主要由底薪、津貼及加班補水組成。勞聯轄下機場空運員工協會理事長方廷浩表示，加班補水屬機場員工重要收入，但爆疫後航班大幅削減，2月起不少員工更被要求放無薪假，「收入、OT根本是零」。

政府與機管局日前推出新一輪10億元措施中，機管局預留5000萬元作培訓津貼，支援約2.5萬名放無薪假的機場員工。機場駕駛員朱先生與妻子育有兩名子女，每月底薪9000多元，連同加班補水及津貼，月入可達1.8萬至2萬元，2月時已跌至1.3萬元，擔憂未來情況再惡化或會裁員。

方廷浩對紓困措施感非常失望，指出不少培訓機構因疫情已停止服務，要求機場員工進修是不切實際，無法即時解困，批評措施「不貼題又離地」。工會理事岑維康形容現況不止是寒冬，「是冰河時期」。工會促請機管局盡快交代培訓津貼詳情，以及向機場員工發放一次過現金津貼，包括交通、膳食及防疫津貼。

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