大欖懲教所打擊集體非法活動　應變隊警衛犬隊逾70人增援 (22:30)

經評估及部署後，懲教署於下午2時調派增援部隊到大欖懲教所，包括區域應變隊、保安組人員、警衛犬隊及其他增援人員合共超過70人，對目標人物突擊搜查，現時共有22名囚犯懷疑參與上述活動，正被隔離調查。目前行動仍在進行中，將會繼續密切監察有關情况。

大欖懲教所是一所低度設防監獄，羈押有多次入獄紀錄的男囚犯。

3月中，懲教署為應對近月新型冠狀病毒疫情帶來的風險，大欖懲教所採取連串措施加強監管囚犯處所清潔及個人衛生水平，惟部分囚犯不滿有關安排帶來額外壓力，計劃集體行動對抗管方。24名囚犯於13日集體投訴，不滿意管方提升寢室的整潔及個人衛生要求。署方經評估及部署後，增派人手支援大欖懲教所，搜查目標地點及人物。截至16日，整項行動共有7名囚犯涉嫌煽動其他人集體非法活動。

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