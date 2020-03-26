港鐵可加價2.55%　因觸動封頂機制今年實際票價不變 (16:58)

港鐵公布的票價安排要點：

• 「程程3.3%車費扣減」優惠由早前宣布至6月底，延續至2021年1月1日。有關安排下八達通乘客的實質所付的車費自2019年1月起連續兩年維持不變

• 「港鐵都會票」及「屯門-南昌全日通」的現行售價會維持至2021年1月1日

• 「全月通加強版」的現行售價繼續維持至2020年12月，新售價於2021年1月實施

• 「早晨折扣優惠」計劃延續一年至2021年5月31日

港鐵指出，是次一系列車費優惠總值超過7億元，連同早前宣布延續「程程3.3%車費扣減」至2020年6月底的優惠，總優惠金額超過8億元。

港鐵稱，經與政府商討，會按照去年簡化安排，將調整幅度（+2.55%）延至隨後兩年，即在2021/22年度（+1.28%）及2022/23年度（+1.27%）票價調整時分別實施。