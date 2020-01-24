鄭麗琼涉「煽動意圖」被捕　警稱有煽動言論將警員「起底」　律師質疑引古老法例提控違憲 (14:15)

【14:15】下午2時許，鄭麗琼辦好保釋手續後離開警署，向守候的傳媒表示，案件已交給律師團隊處理，沒有回應其他提問便離開。

【14:03】民主黨立法會議員許智峯表示，鄭麗琼正辦理保釋手續，稍後將離開警署。許智峯又引述鄭麗琼的律師代表透露，該條於30至70年代修訂的法例，主要用作鞏固當時英女皇於殖民地的權威，管制挑釁及散播仇恨言論，法例至今仍寫有「女皇陛下」，過去未曾有任何相關案例，法律團隊認為警方動用該條例拘捕鄭麗琼是「非法拘捕及違憲」。

被問及只拘捕鄭麗琼一人是否涉政治檢控，莫俊傑強調：「無人凌駕法例，任何人不論背景都須受法律制裁。」有記者追問鄭麗琼的帖文僅寫有「請自首」及「以眼還眼」等，如何被理解成「煽動」，莫俊傑未正面回應，稱調查仍然進行中，更呼籲記者自行翻查法例，稱：「法例好清楚寫明『煽動』係違法行為。」

許智峯稱，鄭麗琼因涉及轉載網上內容而涉案，但仇恨言論一直存在於社會各界，包括建制派，但警方只針對民主派，更動用古老法例，形容警方試圖阻止民主派透過議會機制監察及揭露警方的行為。

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