麥當勞停晚市堂食　顧客不介意　「麥難民」撤離 (23:23)

分店7時後不斷有顧客自取外賣，間中亦會坐在下層的座椅等候食物，職員未有阻止。另外，職員經常清潔自助點餐屏幕及顧客經常接觸的地方。顧客曾小姐表示，以往大多數都是自取外賣，間中亦會堂食，不介意麥當勞6時後取消堂食，認為新措施可能會對共同抗疫有幫助，但最重要是餐廳及顧客同樣要注重衛生，才可增加抗疫成效。

靠綜援過活的May表示，因負擔不起昂貴租金，成為「麥難民」已3年多，以往會帶同放了較重要物件的手拉車，在九龍區不同的24小時營業麥當勞「打躉」，間中亦可為手機充電。她對餐廳新措施感無可奈何，未來兩星期會尋找較安全及有洗手間的地點暫時露宿。曾有「同路人」表示，網吧在凌晨時段收費不太高，另外卡拉OK房間或小型賓館近期均已減價，惟她現在仍未決定落腳地點。

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