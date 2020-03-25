被指同時接待醫護及家居檢疫者　灣仔帝盛酒店：可安排醫護轉酒店 (21:15)

據《蘋果日報》報道，有港島區聯網醫護入住由醫管局安排的灣仔帝盛酒店，但得悉酒店同時接待強制家居檢疫者，擔心如果強制檢疫者感染新型冠狀病毒，酒店內會有交叉感染情況。

灣仔帝盛酒店回覆查詢時表示，酒店在本港疫情初期已為醫護人員提供住宿，現時酒店亦有接待部分海外返港、須接受家居檢疫的留學生。酒店已調整相關安排，醫護人員如有需要，可安排他們轉至集團旗下、另一間沒有接待家居檢疫者的酒店住宿。家居檢疫者會被安排集中入住指定樓層，指定樓層的上一層不供任何人入住。

酒店又稱，已制定接待家居檢疫留學生的指引，例如在指定地點為留學生登記入住、安排一部專用客𨋢接載留學生至入住樓層，以及安排指定房務員團隊服務有關樓層。入住酒店的留學生亦須簽署同意書，表示同意及明白檢疫期間不可離開房間。

瑪麗醫院回覆查詢表示，上周得悉合作酒店有為強制檢疫者提供住宿套餐，已即時通知於該酒店留宿的醫護人員，讓他們因應需要及意願作出安排。該院稱，根據採購協議，不便透露與醫院合作的酒店詳情。

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