法院因新冠肺炎停擺　馬道立：積極考慮在法律框架下用科技應對 (19:45)

新型冠狀病毒疫情對司法機構亦帶來影響，法院僅作有限度開放。終審法院首席法官馬道立今（25日）表示，司法機構正積極考慮以使用不同的科技，例如電話、視像會議或同類視像設備來聽取陳辭，並擴大法庭聆訊範圍；另有建議司法機構可更廣泛地利用資訊科技來應付目前的情況，馬道立表示大致同意有關做法，但前提是要有充分的後勤配合，亦必須在法律框架内進行，資訊科技的保安問題亦必須解決。
馬道立在決定採取哪些做法來應對目前情況，公共衛生及安全始終是至關重要的考慮；司法機構在考慮採取最佳做法時，定會顧及公眾、法庭使用者、司法機構的員工和法官的健康和安全。
馬道立稱，由於目前情況對司法工作造成嚴重影響，香港大律師公會、香港律師會、律政司及市民，都非常關注因此而引起的變動和不便；這段期間，不少組織和法律界成員集思廣益，協助司法機構制定和策劃合適的措施，馬道立非常感謝他們的建議及幫助。
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