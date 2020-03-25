法院因新冠肺炎停擺　馬道立：積極考慮在法律框架下用科技應對 (19:45)

馬道立在決定採取哪些做法來應對目前情況，公共衛生及安全始終是至關重要的考慮；司法機構在考慮採取最佳做法時，定會顧及公眾、法庭使用者、司法機構的員工和法官的健康和安全。

馬道立稱，由於目前情況對司法工作造成嚴重影響，香港大律師公會、香港律師會、律政司及市民，都非常關注因此而引起的變動和不便；這段期間，不少組織和法律界成員集思廣益，協助司法機構制定和策劃合適的措施，馬道立非常感謝他們的建議及幫助。

新冠肺炎 相關報道：

本港今增24人染疫累計410宗確診 再有蘭桂坊、長沙灣工廈相關病例

22歲女警初步確診感染新型冠狀病毒

大家樂集團周五起停晚市堂食只供外賣 暫至下月9日止

屈臣氏再一員工確診 於中建電訊大廈工作