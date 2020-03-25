醫學會促所有回港者家居隔離14日　准私醫查求診者外遊紀錄免瞞報 (20:30)

香港醫學會今日（25日）連同多區區議員會見傳媒，表示新型冠狀病毒第二波疫情正侵襲香港，提醒市民別掉以輕心，應盡量逗留家中，做好防疫措施。醫學會會長何仲平建議，所有回港者必須家居隔離14日，政府應擴展化驗計劃，及早診斷患者，以免「第一波贏咗嘅嘢，第二波一鋪清袋」。
何仲平指出，本港疫情仍未過去，若市民掉以輕心，「唔使一星期可以變韓國」。他建議市民避免聚集，例如僱主可安排外傭彈性休息，以免外傭假日聚集；市民亦應在清明節分流掃墓，或使用網上拜祭。何仲平續說，政府應允許私家醫生查閱求診者外遊紀錄，以免部分人說謊、增加社區傳染風險。
醫學會會董麥肇敬表示，公立醫院負擔沉重，醫生仍要處理非疫症病例。他呼籲覆診市民若非緊急，可安排改期，或只前往醫院取藥，避免染病。
十多名區議員亦出席記者會，表示會將醫學會的呼籲帶到社區。屯門區議會主席陳樹英指出，區議會將因應疫情減少開會，維持每周不多於兩次，亦允許辦事處員工在家工作。
對於仍有外傭從外地返港，陳樹英指出，法例規定外傭必須與僱主同住，他們抵港後家居隔離不理想，政府應安排外傭入住檢疫中心，才可達到隔離目的。
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