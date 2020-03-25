教師設計飯盒塑料重用口罩　料日產2萬個盼解口罩荒 (17:45)

計劃發起人李偉康是STEM教師，想解決市場上口罩荒的問題，因此停課後開始構思不同方案，最初以紙黏土製作口罩雛型，再以3D打印技術製作模具，並以真空吸塑成型技術製成口罩。其後，再與工業製造專家改良口罩，以投入生產。

Masksaver口罩的外部使用兩層食品級塑膠製成，以消毒噴霧或清洗後，可重複使用。外殼中間夾有可替換的濾芯，套裝的口罩附有60塊以歐盟標準EN-149，FFP2/3級，即可過濾微粒達94至99%或以上的濾芯，其濾芯的用量為普通外科口罩的約五分之一。

Masksaver口罩正申請與N95口罩同級的內地GB2626認證，內地廠房產量可達每日2萬個，預計4月底會正式推出。一套口罩包括一個口罩外殼及60塊濾芯，預售價為45元，建議零售價為68元，學校訂購則可獲優惠價每套36元。

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