張舉能90年代買賣物業賺7000萬　任區院法官後無再購物業 (00:34)

根據公司註冊處資料，張舉能現時未有擔任任何公司的股東或董事，他曾為誠景發展有限公司、誠徽有限公司及安福有限公司董事，3間公司已先後於2001及2002年解散。

土地註冊處資料顯示，張舉能任董事的公司早年曾多次以公司名義買賣物業，其中誠景發展有限公司曾於1994年以846萬元購入舊山頂道曉峰閣物業，於1996年以810萬元蝕讓；又於1998年3月以2125萬元購入梅道蔚皇居物業，於翌月以1508萬元蝕讓。

安福有限公司則於1994年2172萬元購入淺水灣道37號物業，於1997年5000萬元出售；又於1991年以645萬元購入舊山頂道帝景園物業，於1995年以2262萬元出售。

土地註冊處資料亦顯示，張舉能曾以個人名義於於1987年以148萬元購入大角嘴福全街一個地下單位連閣樓的物業，但已於2006年被市建局以741萬元收購。他另外亦與包綺芬（譯音）於1990年以1930萬元購入干德道一單位連車位，並於1992年以4250萬元售出；又在1998年以2700萬元購入堅尼地道堅麗閣一單位，並於2004年以3090萬元售出。他現時仍持有一個於1992年以300萬元購入的上海街單位。

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