24人違檢疫令送檢疫中心　有母親舉報返港兒子弄壞電子手帶 (22:42)

據悉，有個案是警方接獲一名母親報警，稱目睹留學返港的兒子弄壞電子手帶，其兒子終被送往檢疫中心。另一個案是一名內地回港女子，原計劃寄居父母朋友家中接受14天家居檢疫，因友人不歡迎而轉往酒店隔離，在入住酒店前，由一名朋友陪同往沙田石門吃飯；由於實際隔離居所與報住地址不同，涉嫌違反檢疫令。

政府呼籲市民可透過網上平台「電子報案中心」、流動應用程式「Tell me@1823」，以及致電1823政府一線通，舉報違反檢疫令的情況。政府另澄清衛生署熱線2125 1122供檢疫者出現症狀時向署方求助之用，不是用作舉報違反檢疫令。

政府呼籲檢疫者必須嚴格遵守檢疫要求；任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元。

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