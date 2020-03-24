24人違檢疫令送檢疫中心　有母親舉報返港兒子弄壞電子手帶 (22:42)

政府今晚（24日）公布，自上周四（19日）向由外國地區抵港的人實施強制檢疫措施以來，至今24人因違反檢疫令被轉送檢疫中心隔離，包括今日10宗違反檢疫令個案。
據悉，有個案是警方接獲一名母親報警，稱目睹留學返港的兒子弄壞電子手帶，其兒子終被送往檢疫中心。另一個案是一名內地回港女子，原計劃寄居父母朋友家中接受14天家居檢疫，因友人不歡迎而轉往酒店隔離，在入住酒店前，由一名朋友陪同往沙田石門吃飯；由於實際隔離居所與報住地址不同，涉嫌違反檢疫令。
政府呼籲市民可透過網上平台「電子報案中心」、流動應用程式「Tell me@1823」，以及致電1823政府一線通，舉報違反檢疫令的情況。政府另澄清衛生署熱線2125 1122供檢疫者出現症狀時向署方求助之用，不是用作舉報違反檢疫令。
政府呼籲檢疫者必須嚴格遵守檢疫要求；任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元。
相關報道︰
女童疑違檢疫令外出吃飯 沙田石門吉豚屋食客揭發報警追截 送駿洋邨檢疫
相關字詞﹕違檢疫令 檢疫中心 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介