澳洲旅客連夜買機票趕入境禁令前到港　市民認同港府施圍堵措施 (21:09)

須於內地工作的澳洲居民Shane，原定周四（26日）才到港，但受港府措施影響，他要連忙再買機票趕在今天到港，他表示早前已買的機票無法退款，而今個星期的行程亦因港府禁令要全部更改。

澳籍香港居民Harry其中一名在澳洲出生的兒子只有6歲，未獲香港永久居民身分，他另有兩名已獲永久居民身分的子女，本打算讓3名子女下周四（4月2日）自行返港，但因機票問題提早至今日抵港，因此其6歲兒子剛好避過禁令。

除香港外，不少國家亦宣布對國外旅客設入境禁令。今抵港的英籍香港居民Melissa表示，她女兒的朋友本由英國經新加坡轉機回港，但受新加坡昨（23日）生效的禁令影響，令行程未能成事，要臨時輪候其他航空公司機位回港。她認為港府必須實行圍堵措施，因她看到英國人防疫意識低，覺得港府已盡力防疫。

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