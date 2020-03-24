4人名單中篩選終院首席法官　僅張舉能願意擔任 (18:34)

文件並沒有透露4人名單中，除張舉能以外的人選的身分；而本身是司法人員推薦委員會成員之一的張舉能，其間沒有參與有關終院首席法官的審議事項。

行政署文件顯示，司法人員推薦委員會在考慮終院首席法官人選時，有3項任命準則，包括：品格高尚、持正不阿，深受司法機構內人員及司法機構外人士（包括法律界）敬重；有關人選不論是法官或是大律師，必須是傑出的律師，能夠以終院審判庭庭長的身分，帶領法理的發展；以及須具備領導和行政能力，或展現有上述能力的潛質，以履行司法機構之首所肩負的行政管理職責。

終院常任法官、高院首席法官、上訴庭法官、原訟庭法官和資深大律師均屬合資格候選人，合共156人，當中上訴庭法官朱芬齡、具資深大律師頭銜的戴啟思和鄭若驊，在編製候選人名單前已分別表明不願被視為首席法官的合資格候選人，以及不希望獲考慮為出任任何司法職位的人選。

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