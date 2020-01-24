本港增30宗新冠病毒確診　19人曾外遊　再錄蘭桂坊、黃竹坑派對相關病例 (16:44)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（24日）在記者會表示，本港今日新增30宗新型冠狀病毒確診個案，分別為12女18男，年齡介乎15至66歲，其中19人有外遊史，包括兩名留學生、一名導遊、一名國泰空中服務員，另有一人曾到澳門。沒外遊史患者中，再有與蘭桂坊、黃竹坑派對群組有關的病例。
各新增個案重點如下：
．與蘭桂坊相關：新增6人確診，部分來自同一樂隊，另有一人為酒吧服務員；累計8宗相關病例
．與長沙灣昌隆工業大廈公司相關：增一人確診
．與黃竹坑派對相關：增一人確診，累計5宗相關病例
．與愉景灣婚宴相關：多一人確診，累計10宗相關病例
衛生防護中心今午交代的確診個案重點如下：
個案359（家庭群組）
．兒子為個案195、太太為個案322
個案367
．國泰空中服務員
．曾去過土耳其，3月7日至11日在西班牙
．曾在CX315航班商務艙工作，回港時在CX320航班工作，暫未知是否在機上感染
個案372
．3月8日至11日曾到澳門，其間去過多個賭場，並乘搭吊車、旅遊車
．3月15日發燒
．暫未知在澳門或是香港感染病毒
個案377
．傳媒工作者，無外遊紀錄，病源有待調查
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