本港增30宗新冠病毒確診　19人曾外遊　再錄蘭桂坊、黃竹坑派對相關病例 (16:44)

各新增個案重點如下：

．與蘭桂坊相關：新增6人確診，部分來自同一樂隊，另有一人為酒吧服務員；累計8宗相關病例

．與長沙灣昌隆工業大廈公司相關：增一人確診

．與黃竹坑派對相關：增一人確診，累計5宗相關病例

．與愉景灣婚宴相關：多一人確診，累計10宗相關病例

衛生防護中心今午交代的確診個案重點如下：

個案359（家庭群組）

．兒子為個案195、太太為個案322

個案367

．國泰空中服務員

．曾去過土耳其，3月7日至11日在西班牙

．曾在CX315航班商務艙工作，回港時在CX320航班工作，暫未知是否在機上感染

個案372

．3月8日至11日曾到澳門，其間去過多個賭場，並乘搭吊車、旅遊車

．3月15日發燒

．暫未知在澳門或是香港感染病毒

個案377

．傳媒工作者，無外遊紀錄，病源有待調查

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