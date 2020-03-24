政府籲停康體設施　兩會所照開放　市民：企喺巴士站等車仲高危 (16:28)

在銅鑼灣南華會，所有人進內須先填寫健康申報表及探熱，會所內大部分康體設施如常開放，包括室內體育館、游泳池等。不少市民在室內體育館打羽毛球，大部分沒戴口罩，游泳池則有少數學童上游泳班。

帶兒子來南華會練水的黎太表示，不擔心游泳會造成感染，「成個池得五、六個人，企喺巴士站等車仲高危。」她續稱，泳班屬一對一教學，早前因疫情暫停，月初疫情放緩時恢復正常，但未知現階段會否再停。黎太表示「最好唔好停啦，畀佢有得郁下」，稱兒子停課在家感無聊，一星期只外出游泳兩次及到戶外跑步。

另一私人會所紀利華木球會亦要求會員探熱及填寫健康申報表。有會員透露，會所內大部分設施如網球場、健身室等如常開放。

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