林鄭月娥稱禁賣酒「困難課題」　林正財：政府願多聽意見作調整 (15:17)

行政會議成員林正財今午向本報表示，林鄭月娥宣布限制酒牌持有人賣酒措施後，社會上有很多聲音，他稱了解政府觀察到社會有不同意見，願意多聽意見並在可行下作出調整，希望市民提出建議。

林正財解釋，當初提出禁酒令的建議時，主要是針對因飲酒而聚集、增交叉感染風險的行為，而這手段是最快亦較有效；不過，任何手段都要立法，因此，若社會提出更有效的方法阻止此等行為，政府會聽取參考。他補充，因疫情變化大，務必要短時間內有結論，否則再拖延對抗疫不利。

被問及會否仿效英國要求食肆暫停營業並向從業員發放一定比例的薪酬作賠償，或英國和德國般限制人數聚集的措施，林正財說，任何方案都可考慮，前提是社會是否接受，故希望市民多提意見。

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