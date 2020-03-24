抵港旅客稱機場紅色通道無人站崗　需自行找職員安排檢疫 (15:35)

醫管局在亞洲國際博覽館設立新型冠狀病毒臨時檢測中心，為有病徵的機場抵港旅客進行病毒測試。本報記者今日中午（24日）到場觀察，未見有很多旅客離開檢測中心，記者等待1小時，只有約5人離開。
由瑞典斯德哥爾摩經迪拜來港的黃小姐，今日凌晨1時多抵埗。她表示，當時機場的「綠色通道」有很多人排隊，而她有點咳嗽，因此在過關時走「紅色通道」，但無人站崗協助或檢查，需要自行找職員並告知自己有病徵，才獲安排到博覽館檢疫。被問到若走紅色通道但不知會職員時，是否可直接入境，她稱有可能，因無人理會。
黃小姐又說，在博覽館等待8小時方獲知會病毒檢測結果，連同之前被安排檢測的程序，整個過程約12小時，接近下午1時半才獲放行。她表示，自己是同機中第一批約20名被安排檢測的人之一，她是該批人中最後一名離開檢測中心，中心內還有其他人等待檢測。
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