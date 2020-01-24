女童疑違檢疫令外出吃飯　沙田石門吉豚屋食客揭發報警追截　被送往駿洋邨檢疫 (13:42)

昨晚網上流傳一段影片，戴有藍色電子手帶的女子與一名男子於昨晚10時許到沙田石門「吉豚屋」吃炸吉列豬扒飯，鄰座食客發現有人戴手帶，立即報警並舉機拍攝。該對男女不發一言結帳離開，一度欲登上的士離去，其間未有佩戴口罩。拍攝者追至，並向的士司機透露因由，司機隨即拒載。

該對男女隨即戴上口罩，急忙離開，拍攝者一路追趕，其間多名市民見狀加入追截，雙方追逐數百米後，市民於一間酒店門外截獲2人，酒店職員上前了解後，稱會聯絡相關部門。

據悉，該對男女報稱入住該酒店。事後警方到場向二人查問，並聯絡衛生署跟進。本報正向衛生署了解事件。

吉豚屋發聲明表示，涉事分店將緊急停業作徹底消毒清潔，直至另行通知，而二人曾使用的餐具及餐牌全數丟棄；吉豚屋將檢查所有顧客是否佩戴手帶，呼籲隔離者自律。涉事食店門外貼出告示，稱將休業1天作徹底消毒清潔。

警方回覆稱，昨晚10時13分接獲相關報案，警方其後於沙田萬怡酒店尋獲該對男女，其中僅女子有戴電子手帶，事後已將她送往駿洋邨隔離。據了解，該女子姓梁，現年13歲，剛於昨晚乘飛機回港，甫抵港後打算乘的士到石門用膳，飯後才到酒店入住隔離，惟用膳期間已被市民揭發。

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