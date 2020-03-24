林鄭月娥：海外仍有大量港人冀回港　不能全面封關 (12:07)

林鄭月娥又表示，每日經機場入境而需家居檢疫的人多達六、七千，強調不可能將所有強制檢疫者送入檢疫中心，須按風險分配有限的檢疫設施，留給緊密接觸者使用。

政府將立例推「禁酒令」，要求全港8600間持酒牌的酒吧、食肆和會社暫時停售和供應酒類。林鄭月娥表示禁止賣酒是困難的課題，政府願意聽社會及業界的意見，訂立法律工作估計要數天才能深入研究；如果市民能自我約制便不需大量法律工作，最好是社會自律，減少社交接觸。

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