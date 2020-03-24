失業英籍教師家中種大麻　涉製毒等6宗罪被捕 (11:55)

探員押解他返回上址村屋內搜查時，再拘捕其女友，並再搜出14株大麻植物、9公斤大麻製成品、抽濕機及太陽燈等種植工具、一批毒品包裝工具、製毒工具及一把約1米長已開鋒的開山刀，案中大麻植物於製成毒品後的巿值估計約240萬元。

西九龍總區刑事警司鍾雅倫表示，疑犯從外國偷運大麻種子入境，於涉事村屋2樓及天台的2個大麻種植場栽種大麻，收成後再製成各類大麻製成品，透過網上平台售予年輕人。鍾雅倫稱，案中不但檢獲大麻精等傳統的大麻製成品，更檢獲一批含大麻成分的熊仔糖、煙油、「膠囊」藥丸及糖漿，部分更印有模仿外國牌子的品牌標誌，相信是次行動已瓦解該「一條龍」式的大型大麻種植場及包裝中心。

被捕男子35歲，是持工作簽證的英國人，其23歲姓陳女友則報稱無業，二人同因涉栽植大麻植物、販毒、藏毒、製毒及藏有攻擊性武器被扣查，其中該英籍漢因一度反抗，另涉阻差辦公。據了解，被捕英籍漢於8年前來港，曾於本港一間中學任英文科教師，早前失業後改為從事製毒勾當。