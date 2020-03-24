荃灣發燒男違隔離令外出　偕友人享車仔麵宵夜　遭食客舉報送院 (10:49)

事發於凌晨零時許，一名24歲姓何男子偕數名友人於荃灣路德圍一間車仔麵店內食宵夜，其間一名相識的食客發現何男戴有電子手帶，立即報警。警員到場禁止他離開，並將他帶至店外涼亭，通知衛生署人員到場跟進。當時何男無佩戴口罩，及後致電友人帶來大量衣物、鴨嘴帽、雨衣及口罩給他穿上。

由於正值深夜，衛生署調派車輛逾4小時才到場，其間何男的友人不斷在附近叫囂，又阻擋記者拍攝及威嚇「打電話叫人嚟」；及後亦有十多名男女到場繼續叫囂及阻止拍攝，需警員調停。

衛生署人員到場後為何男探熱，發現他正發燒，在場警員聞訊立即退後10米，何男辯稱「著得太多衫」，脫下衣服後反覆探熱，惟結果一直顯示他發燒，衛生署人員即召救護車到場，將他送往仁濟醫院治理。據了解，何男於事發前剪斷電子手帶後外出，被報稱相識的友人舉報。

涉事車仔麵店開業3年多，老闆娘李女士稱是首次有違反檢疫令的人來光顧，直斥何男發燒仍違令外出，行為極度自私，該店需休業一日全面消毒。她認為最緊要做好防疫，已叮囑員工多加留意客人有否佩戴電子手帶，但認為相當難，稱：「佢著長袖衫或者剪咗手帶，好難留意到。」