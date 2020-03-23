英旅客認為應允到港公幹非港人入境 (19:44)

特首林鄭月娥今午（23日）宣布周三（25日）凌晨零時起，非香港居民不准從香港國際機場入境等措施。有今午抵達香港機場的台灣居民表示理解政策，有從英國抵港者則認為，若非香港居民是因工作到港，應容許入境。林鄭月娥亦宣布將規定來自歐洲、英國及美國的人，均要接受新型冠狀病毒檢測。兩名約下午5時從英國抵港的香港居民，均稱未有被強制要求接受病毒檢測。
打算經香港到深圳工作的台灣居民蕭小姐認同防疫放在第一位，指出台灣政府亦有相關措施防止外地輸入個案，又稱若想從台灣到深圳，可經上海轉機，不一定要經香港。
從英國到香港、準備回深圳工作的英籍教師Louise認為，若非香港居民是因工作到港，應容許入境，因他們在香港是提供服務。她表示，有不少同行因港府的決定，要趕在周三前到港，待14日檢疫令完結後回內地工作，她現時亦要到酒店隔離。
另外，兩名約下午5時從英國抵港的香港居民，均稱未有被強制要求接受病毒檢測，入境前只須填寫健康申報表及帶上電子手環，也可自願索取作病毒檢測的深喉唾液樣本收集瓶。
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