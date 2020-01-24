教協調查：逾97%會員認為疫情穩定口罩充足才可復課　冀教育局助採購口罩 (18:50)

教協於上周四至六（19至21日）以問卷訪問4553名來自中小學、幼稚園及特殊學校的教協會員，在了解學校口罩存量的人中，逾八成指出學校嚴重缺乏口罩，不足半成稱學校有足夠口罩。教協副會長、教育界立法會議員葉建源表示，若全港復課，學校每日將耗用100萬個口罩，他認為政府不可單靠撥款予學校要求校方自行採購，當局應協助學校採購口罩。

另外，民建聯亦在本月以電話及網上問卷訪問662名中小學家長，有兩成希望學校延遲考試並縮短暑假。民建聯認為，考慮復課時應視乎學校防疫物資儲備及疫情發展，又說曾向教育局長楊潤雄建議，由政府為學校統籌購買防疫物資，對方稱學校可利用津貼自行購買，民建聯表示不滿意此安排。

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