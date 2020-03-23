旅行社結業未退款　民主黨接近千宗求助 (17:36)

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涉事兩間旅行社捷達假期（GoGoGo Travel）及愛飛旅遊網（Wefly）均位於荔枝角同一棟商廈，10多名事主今日到場抗議。大半年前透過GoGoGo Travel購機票往東京的陳先生表示，花逾1.1萬元購票，月初因疫情打算改期，惟旅行社稱只可退票，索回費用更需半年。

陳先生之後聯絡國泰航空，國泰原本稱會跟進，但GoGoGo Travel昨日（22日）宣布結業後，國泰又稱不作賠償。陳先生曾向旅遊業議會查詢，但批評對方「做唔到嘢」，一味稱「旅行社一日未執，我哋乜都做唔到」。

執業律師沈運華表示，按現行法例，公司清盤時資產會先發還債權人，之後再予清盤人還債，變相事主「位置非常低」，索償機會渺茫。

民主黨立法會議員黃碧雲表示，據《旅行代理商條例》，在機票、酒店、當地旅遊活動三項服務中，訂購其中至少兩項的旅客，才獲保障。她促請政府早日更改法例，並籲政府先撥款賠償事主。

另外，消委會委員、民主黨區議員袁海文表示已向海關報案，涉事兩間旅行社或干犯刑事罪行，亦會研究替事主入稟索償。

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