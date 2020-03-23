本港增39宗新冠病毒確診　30人有外遊紀錄包括國泰管理層 (17:14)

衛生防護中心今午交代的確診個案重點如下：

個案342

．國泰管理層，曾去西班牙及英國，在英國曾接觸確診個案，其確診未必與工作有關

個案347

．54歲女子，沒有外遊紀錄

．本身在衛生署學生健康服務中心做臨牀工作，3月16日調派往機場，主要負責簽檢疫令、回答查詢

．工作時有佩戴外科口罩，面罩，手套

．在機場工作期間，曾與一名女醫生接觸；該女醫生有病徵，正等候檢測結果

個案335

．2月24日至3月3日去土耳其

．與個案229及337是同事，在同一地點上班

個案349及243

．與蘭桂坊有關

個案339

．去過在中環ICBC Tower的Pure Fitness

個案319、342

．此前確診的個案266、48歲男子，與個案319、342在荷李活道66號一起上班

．該處涉及16名員工，衛生防護中心會再作追蹤

個案169、208、227及315

．3月14日去過位於黃竹坑道48號9/F Studio 9舉行的私人派對，有逾百人參加

個案327（外傭個案）

．51歲女子，曾往菲律賓馬尼拉，或在當地感染

個案345（外傭個案）

．37歲女子，曾與僱主去土耳其，或在當地感染

個案328

．國泰空中服務員，在港獨居，3月12日至16日在英國，其間曾與同事一同用膳，3月16日返港後，沒有密切接觸者