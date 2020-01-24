林鄭月娥宣布周三起禁非香港居民從機場入境　哽咽批違反檢疫令者【短片】 (15:52)

林鄭月娥亦稱，要盡快識別出無病徵的抵港者，將規定每個來自歐洲、英國及美國的人，均要按衛生署指示接受病毒測試。

林鄭月娥於記者會尾段一度哽咽，她向前線醫護人員及其他防疫政府人員、輔助部隊義工等表示深切敬意，形容防疫抗疫工作非常艱巨，他們有毅力地抗爭了兩個多月，若這時候因為小部分人故意違反家居檢疫令而導致社區爆發，「請問佢哋對唔對得住呢班同事」。她呼籲打算違反檢疫令的人「認真諗一諗，係咪唔可以忍耐克制多一段時間，等香港有機會打贏呢場仗」。

另外，保安局長李家超指出，任何入境的人若向入境處人員提供虛假資料，最高可被判監14年。

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