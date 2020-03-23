林正財籲停止酒吧營業停婚宴　張宇人反對：如實施人工舖租政府找數 (14:43)

林正財解釋，從數據顯示，酒吧似乎是確診者常去的地方，過去兩月亦有數宗小型社區爆發是源自婚宴，雖然從業界得悉九成婚宴已取消或延遲，但只剩一成繼續舉行亦足以引起病毒傳播鏈。至於一般食肆，林正財認為店舖數量多，分野很大，部分食肆也有酒牌，實際操作存有問題，需要時間研究可行性。

盛智文指出，明白政府想參考外國措施，但本港疫情沒有外國般嚴重，「政府抗疫一直做得非常好」，關閉食肆反而造成恐慌。張宇人則表示，食肆並非病毒傳播媒介，即使關閉食肆，人們仍會出門，反問「係咪要閂埋便利店？」他又稱，關閉食肆會令業界成員失去收入。

盛智文及張宇人今早在蘭桂坊一間日式料理會見傳媒，透露香港中華煤氣有限公司將向全港食肆捐贈6000支「納米光觸媒消毒劑」，並即場示範清潔。

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