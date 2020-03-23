澳門新增4病例　全部經港珠澳大橋入境 (10:28)

澳門新型冠狀病毒應變協調中心昨晚（22日）至今晨（23日）通報，新增4宗病例，累計23宗確診。4名患者年齡介乎12至44歲，其中兩人為英國留學生，全部人均經港珠澳大橋口岸入境澳門。
個案20：患者為20歲男性，於英國華威讀書，3月16日晚乘搭英國航空BA27號航班（64B座位）由倫敦希斯路機場出發，3月17日下午抵港，傍晚乘坐的士到港珠澳大橋口岸，再轉乘金巴到澳門。
個案21：患者為19歲女性，3月16日乘坐TG911航班（77G座位）由英國往泰國曼谷，3月17日乘坐TG638航班（35C座位）轉機到香港，3月18日凌晨乘坐由澳門當局車輛到港珠澳大橋口岸，再入境澳門。
個案22：患者為44歲男性，3月21日出發由愛爾蘭都柏林經德國法蘭克福抵達香港，3月22日經港珠澳大橋入境澳門。
個案23：患者為12歲留學英國男生，3月19日由倫敦坐CX254航班，3月20日抵達香港，隨後乘坐澳門當局車輛經港珠澳大橋返澳。
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