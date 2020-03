本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日惡化,輸入病例增多,香港公共醫療醫生協會今(22日)在facebook上載多張前線醫護人員的照片,相中的在醫護人員身處公營或私營醫院或亞洲國際博覽館的臨時檢測中心,他們手持寫上「I stay at work for you, you stay home for us」或「為了你,我堅守崗位;為了我,請你堅守在家!」的標語,協會呼籲市民遵守隔離令和家居醫學監察規則,留在家中,避免外出。