政府部門司法機構周一起有限度服務【詳情一覽】 (15:45)

民政事務總署（3月23日至另行通告）

・各區民政諮詢中心星期一至五上午10時至下午3時開放，梅窩的民政諮詢中心星期一、三、五上午10時至下午3時開放，並提供辦理作私人用途的聲明或宣誓服務

・遺產受益人支援組熱線（2835 1535）及服務櫃枱開放時間為星期一至五上午10時至下午3時

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運輸署（3月23日至另行通告）

・駕駛考試中心暫停服務，所有駕駛考試（路試）暫停

・各牌照事務處將繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會處理已預約的申請，以及市民經郵寄或網上遞交的各類牌照申請（免試簽發香港正式駕駛執照服務除外）

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入境事務處（3月23日至另行通告）

．港島、九龍、元朗人事登記辦事處，只提供補領身分證和新來港者首次登記身分證服務

．所有婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書，以及在婚姻登記處舉行婚禮的服務

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廉政公署（3月23日至另行通告）

．所有廉署分區辦事處將暫停開放

．設於廉政公署大樓的24小時廉署舉報中心，以及舉報貪污熱線（2526 6366）繼續運作

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司法機構

．除在裁判法院的新羈押案件外，3月23日不會有任何法庭聆訊，但如主審法官或司法人員認為有關法庭事務緊急和必要，法庭仍可能繼續以書面方式處理案件

．3月24日至4月5日的法庭聆訊將一般延期，除非主審法官或司法人員指示該些程序為緊急和必要

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在職家庭及學生資助事務處（3月23日至另行通告）

．學生資助處位於長沙灣政府合署及工業貿易大樓的服務櫃枱將於星期一、三及五，上午10時至下午1時、下午2時至4時開放，讓已透過學資處網上預約櫃枱服務的學生遞交貸款申請；長沙灣政府合署服務櫃枱可供收取貸款支票

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香港郵政（3月23日至另行通告）

．全線郵政局星期一至五提早於下午4時關閉；星期六營業時間如常（除郵政總局、尖沙嘴及機場郵政局會提早於下午4時關閉）

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水務署（3月23日至另行通告）

．灣仔客戶服務中心繼續開放，時間為星期一至五早上10時至下午4時；大角嘴、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心暫停服務

．位於灣仔入境事務大樓43樓的文件管理中心繼續接收提交的文件，包括供水申請、水喉工程建議等文件

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海事處（3月23日至另行通告）

．除中區海事分處外，其他海事分處的牌照及關務服務、船員考試發證、商船船員管理服務、本地船驗船及諮詢服務將會暫停

．已預約明日進行的船員考試及本地船驗船服務則會維持不變；其他預約將再作安排

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